Центр медицины катастроф Тульской области получил 39 машин для помощи пациентам с COVID

ТУЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник передал региональному Центру медицины катастроф ключи от 39 машин скорой помощи, приобретенных на средства федерального и областного бюджетов. Автомобили будут задействованы в том числе для оказания помощи заразившимся коронавирусом, сообщила пресс-служба областного правительства.

"23 ноября губернатор Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей: 15 из них поступили по линии Минпромторга РФ, остальные 24 приобретены за счет регионального бюджета. Новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с ростом числа заражений коронавирусом практически вдвое выросло количество эпидемиологических бригад - с 24 в сентябре до 51 в ноябре, число звонков в скорую помощь увеличилось на 46% - до более 3 тыс. в сутки. "Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: четкого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Центр медицины катастроф организован в 2018 году на базе станций скорой помощи города Тулы, в его состав вошли станции всех районов Тульской области. Центр осуществляет координацию работы всех служб, задействованных в реагировании на ДТП, единая диспетчерская служба управляет работой скорой медицинской помощи области. Всего в 2020 году в Центр поступило 65 новых автомобилей, средний возраст всех машин в его автопарке теперь составляет около пяти лет.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, первые случаи заражения были зафиксированы 19 марта. По данным на 23 ноября, в Тульской области выявлено 15 474 случая заражения коронавирусом, в том числе 148 - за последние сутки. Выздоровели 13 460 человек, 466 пациентов умерли. В понедельник зарегистрирована смерть несовершеннолетнего от последствий заражения, вторая в регионе с начала пандемии.