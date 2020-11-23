В Думу внесли законопроект о штрафах за незаконное использование знаков СМИ на митингах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") в понедельник внес в нижнюю палату законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Текст размещен в думской электронной базе.

Автор предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой "использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации", предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, "влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов".

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, его текст также размещен в думской базе.

Как отмечает автор в пояснительных материалах, "законопроект направлен на предупреждение случаев использования отличительного признака представителя средства массовой информации лицами, не являющимися журналистами". "Рассмотрение дел о проектируемых административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы о данных административных правонарушениях будут составляться должностными лицами органов внутренних дел (полиции)", - уточняется в пояснительной записке.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект, который обязывает журналистов, работающих на публичном мероприятии, использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, вид и описание которого будут установлены МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. В действующей редакции закона о митингах уточнение про определенный отличительный знак отсутствует, говорится лишь о "знаке представителя СМИ".