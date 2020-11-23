ТАСС в октябре возглавляет рейтинг цитируемости среди информагентств

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС лидирует в рейтинге цитируемости среди российских информагентств по итогам октября 2020 года, свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о пожаре в Скопинском районе Рязанской области, событиях в Киргизии, экологической катастрофе на Камчатке, а также о взрыве на танкере в Азовском море", - говорится в сообщении компании.

Индекс цитируемости за октябрь ТАСС - 16 571,96, за ним следуют "РИА Новости" - 15 888,96 и "Интерфакс" - 4 006,27. Среди федеральных газет лидируют "Известия" - 2 667,88, "Коммерсантъ" - 1 760,18 и "Российская газета" - 980,61.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 59 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.