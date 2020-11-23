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Пандемия COVID-19
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Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов

© Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня жизненно необходимых препаратов за счет вакцин от коронавируса.

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований", - заявил глава кабинета министров в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мишустин подчеркнул, что "они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку".

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Мишустин, Михаил ВладимировичПандемия COVID-19
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