Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о расширении перечня жизненно необходимых препаратов за счет вакцин от коронавируса.

"Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований", - заявил глава кабинета министров в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мишустин подчеркнул, что "они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку".