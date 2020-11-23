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Пандемия COVID-19

Суд в Москве оштрафовал журналиста Тюняева за ложную информацию о коронавирусе

В своих роликах он, в частности, заявлял, что коронавирус - это "болезнь Фейгельсона - Якобсона", опасная лишь для лиц еврейской и армянской национальностей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей журналиста и блогера Андрея Тюняева, признав его виновным по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд постановил признать Тюняева А. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения"), назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Подсудимый свою вину категорически отрицал. В ходе процесса Тюняев заявлял отвод судье и прокурору, не признавая их полномочий.

Как установлено судом, Тюняев через YouTube распространил свой ролик, в котором было сказано, что коронавирус на самом деле - это "болезнь Фейгельсона - Якобсона", опасная лишь для лиц еврейской и армянской национальностей. Также суд счел дезинформацией другой ролик журналиста, в котором тот заявил, что под видом борьбы с коронавирусом у здоровых людей изымают внутренние органы и потом продают их для трансплантации.

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РоссияПандемия COVID-19
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