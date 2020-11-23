Мурашко: доля тяжелых пациентов с коронавирусом в России составляет около 11%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Доля находящихся в тяжелом состоянии пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет в РФ около 11%. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Хочу отметить, что в целом в субъектах Российской Федерации количество пациентов тяжелых, находящихся в тяжелом состоянии, составляет в пределах где-то 11% в стационарной сети. И порядка 46% - это пациенты со среднетяжелым течением", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его данным, в стране развернуто 272 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, около 20% из них свободны. "На прошлой неделе я докладывал, что количество развернутых коек составляло 269 тыс. Сегодня этих коек развернуто 272 тыс. Позитивная динамика отмечается в том, что количество свободных коек составляет на уровне 20% в среднем по территории РФ", - сказал Мурашко.

Он уточнил, что около 82% реанимационных коек из 31 тыс. развернутых для пациентов с коронавирусом сейчас свободны. "Из реанимационных развернутых коек - их 31 тыс. всего в стране - 82% коек свободны и готовы принимать пациентов", - сказал Мурашко.

На амбулаторном лечении в РФ находятся 774 тыс. пациентов с коронавирусом, это 79% об общего числа. "Сегодня, по данным федерального регистра лиц с новой коронавирусной инфекцией, на амбулаторном лечении находятся 774 тыс. пациентов. Это 79% от общего количества заболевших", - сказал Мурашко.

Министр отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, но принимаемые меры дают эффект.