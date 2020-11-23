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Пять площадок Липецкой области принимают участников национального чемпионата "Абилимпикс"

В региональную команду входят 19 человек

ЛИПЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Пять площадок Липецкой области принимают стартовавшие в понедельник в России соревнования в рамках шестого национального чемпионата по профмастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс". Об этом сообщил журналистам глава региона Игорь Артамонов, напутствуя региональную команду перед участием в смотре.

"В команду Липецкой области входят 19 человек, они продемонстрируют профессиональное мастерство в 17 компетенциях на пяти площадках в образовательных учреждениях региона", - сказал Артамонов.

Он назвал участников смотра людьми, чья сила воли безгранична, а мастерство вызывает неподдельное восхищение. "Вы - пример для всех нас, образец целеустремленности, любви к жизни, стойкости, постоянного саморазвития и совершенствования", - подчеркнул глава региона.

В этой связи Артамонов также напомнил, что в финале соревнований прошлого года, где регион представляли 14 конкурсантов, участниками из Липецкой области было завоевано две медали: за второе место в компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы", а также за третье место в компетенции "Фотограф-репортер".

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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