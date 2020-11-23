Госавтоинспекция сообщила о существенном снижении аварийности с участием детей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Показатели аварийности с начала года с участием детей существенно снизились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"Статистика аварийности, предоставленная ведомством, отражает существенное снижение по большинству показателей. Так, в период с января по октябрь 2020 года всего произошло 14 236 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на 16,2 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снизилось число погибших и раненных в этих авариях: на 9,9% и 16,1% соответственно", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что больше трети из этих дорожно-транспортных происшествий составляют аварии с детьми-пешеходами. "Всего за 10 месяцев 2020 года произошло 5 365 таких ДТП. В них погибли 115 детей и еще 5 427 ранены. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то в этом виде аварий также отмечается существенное снижение по трем основным показателям: общее число ДТП, число погибших и раненых - на 20,8%, 10,2% и 20,6% соответственно", - отмечается в сообщении. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года с января по октябрь 2020 года более чем на 23% снизилось количество аварий с детьми-пешеходами, которые произошли на пешеходных переходах.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что со стороны ведомства принимаются все необходимые усилия по улучшению ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом. При этом напомнили, что родители и педагоги не должны оставаться в стороне. "Для того чтобы дети не гибли на дорогах, необходимы солидарные усилия специалистов и общественности. Мы ведем большую просветительскую работу, но родители и педагоги образовательных учреждений со своей стороны должны объяснять детям, чем чревато пренебрежение правилами дорожного движения, и одновременно должны сами быть примером ответственного поведения на дороге", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили важность таких элементарных мер безопасности, как обеспечение ребенка световозвращающими элементами. "Зимой, двигаясь в условиях ограниченной видимости с ближним светом фар, водитель способен заметить пешехода с расстояния примерно 25-30 метров. Световозвращатели увеличивают это расстояние в четыре раза. Очень важно правильно разместить световозвращающие элементы на одежде ребенка. Их должно быть минимум 4: на груди, в верхней части спины, например на рюкзаке, и по одному с каждого бока, лучше в верхней части рукава. При соблюдении этих условий ребенок на дороге будет заметен с безопасного расстояния для водителей, движущихся в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.