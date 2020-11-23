Мишустин призвал активнее использовать в регионах московскую практику борьбы с COVID-19

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работа московских властей по борьбе с коронавирусной инфекцией носит системный и последовательный характер. Такое мнение в понедельник высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, комментируя выступление мэра столицы Сергея Собянина.

"Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал глава правительства. Мишустин добавил, что "эту практику надо активнее использовать в регионах".