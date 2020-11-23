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Новый год и Рождество - 2020

Рождественские богослужения пройдут во всех храмах РПЦ

При этом запредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата заявил, что пока рано говорить, в каких обстоятельствах они будут проходить

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Богослужения в Рождество будут совершаться во всех храмах Русской православной церкви (РПЦ), сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"На Рождество будут непременно совершаться богослужения во всех храмах. Это наша традиция как на Пасху, так и на Рождество", - заявил он.

Тем не менее, по его мнению, о том, в каких обстоятельствах они будут проходить, говорить еще рано. "Давайте не будем торопиться, я думаю, что ближе к Рождеству все станет ясно", - добавил Кипшидзе.

В апреле 2020 года из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя состоялось без прихожан.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияНовый год и Рождество - 2020
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