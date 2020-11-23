Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер против коронавируса

"Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", - сказала она в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Попова отметила, что ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции приняты в подавляющем большинстве субъектов РФ. "Обязательный масочный режим введен в общественных местах и в транспорте в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ во всех субъектах РФ, увеличилось количество субъектов, где введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий", - пояснила она.

По словам главы Роспотребнадзора, увеличилось количество регионов, где введен запрет на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, усилен режим дезинфекции. Также увеличилось количестве субъектов РФ, где на данный момент действуют ограничения для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Исполнение рекомендаций Роспотребнадзора

Попова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой сделать обязательным исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по коронавирусу.

"Такой высокий уровень заболеваемости именно у работающего населения показывает, и эпидемиологическое обследования объектов и расследования это подтверждают, что далеко не всегда и далеко не везде эти рекомендации на сегодняшний день исполняются. И я бы хотела попросить вашего, уважаемый Михаил Владимирович, поручения для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что весной этого года было подготовлено порядка 40 методических рекомендаций, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики и позволяют обеспечить их безопасное функционирование как для потребителей, так и для работников. Попова добавила, что эти рекомендации были отработаны совместно с представителями бизнеса в полном объеме, все необходимые изменения были внесены и учтены.

Результат теста на COVID-19

По словам Поповой, граждане получают результаты тестов на коронавирус на портале Госуслуг в течение часа с момента их готовности в лабораториях.

"При соответствующей поддержке, которую нам оказывает правительство РФ и министерство цифрового развития, нам уже удалось подключить 436 организаций, в сутки в режиме реального времени передается до 14 тыс. тестов, и уже передано почти 200 тыс. результатов. На Госуслугах уже создано более 60 тыс. справок, и время от получения результата до информирования пользователя не превышает 60 минут", - сказала она.

Попова выразила уверенность, что в итоге информировать людей о результате тестов на коронавирус можно будет быстрее, чем за 48 часов.