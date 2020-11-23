Исполняющим обязанности министра экологии Подмосковья назначен Вадим Воронцов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вадим Воронцов, занимавший ранее должность заместителя министра экологии и природопользования Московской области, назначен исполняющим обязанности главы ведомства, соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

"Воронцов Вадим Валерьевич - исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области", - говорится на сайте ведомства.

Ранее министерство возглавлял зампредседателя правительства региона Дмитрий Куракин. 19 ноября Басманный суд Москвы заключил под стражу Куракина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, а также еще двух других фигурантов дела - Максима Ана и Владислава Холодкова.

Куракин, экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, эта статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По информации газеты "Коммерсантъ", фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, связанных с военным имуществом - лесами и земельными участками. Как отмечает издание, эти преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны РФ.

Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он стал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. В мае 2017 года Куракин был назначен вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком", в сентябре 2018 года стал заместителем председателя правительства Московской области - министром экологии и природопользования Московской области.