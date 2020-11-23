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Мишустин поручил Мурашко лично контролировать доступность плановой медпомощи в регионах

Премьер-министр заявил, что россияне должны иметь возможность получать плановую и экстренную медицинскую помощь независимо от загруженности системы здравоохранения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне должны иметь возможность получать плановую и экстренную медицинскую помощь независимо от загруженности системы здравоохранения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, поручив главе Минздрава Михаилу Мурашко лично контролировать этот вопрос.

"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала стабильно. Люди должны получать экстренную и плановую медицинскую помощь в полном объеме и при этом в регионах, конечно, нужно обязательно контролировать резерв специализированных коек", - обратился Мишустин к министру здравоохранения. Он поручил Мурашко поставить этот вопрос на личный контроль и докладывать при необходимости.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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