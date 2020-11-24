"Тотальный диктант" от Стругацкого до Глуховского: место встречи с современными авторами

За 16 лет аудитория "Тотального диктанта" выросла со 130 человек до 236 тысяч. Факультетское мероприятие, организованное студентами, превратилось в знаковое не только для русского языка, но и для современной русской литературы

То, что нельзя прогуглить Использовать в "Тотальном диктанте" тексты современных писателей начали из-за решившего списать студента. 2009 год — последний, когда в диктанте использовали классическое произведение (кусочек из "Невского проспекта" Гоголя). В тот год один из участников пока еще локального, сосредоточенного в Новосибирском государственном университете проекта, не слушая диктующего, переписал весь отрывок из интернета, вместе с сокращенным филологами предложением.

Что такое "Тотальный диктант"? Идея проведения диктанта для всех желающих принадлежит членам студенческого клуба гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета "Глум-клуб". Впервые мероприятие состоялось 11 марта 2004 года. В течение первых пяти лет в акции, проводившейся только в Новосибирске, участвовало в среднем по 200 человек. Для диктантов организаторы выбирали отрывки из произведений Льва Толстого, Александра Бека, Ивана Соколова-Микитова, Василя Быкова, Редьярда Киплинга. Диктовали эти тексты преподаватели гуманитарного факультета НГУ. В 2009 году организаторы пригласили прочитать отрывок из повести Николая Гоголя "Невский проспект" известного музыканта и поэта Псоя Короленко (настоящее имя — Павел Лион). Это нововведение значительно повысило интерес к акции: число участников достигло 600 человек. В 2010 году мероприятие привлекло 2400 участников. Текст для диктанта специально подготовил писатель Борис Стругацкий. Впоследствии авторами текстов становились другие известные прозаики: Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин. К 2014 году у диктанта появились бесплатные подготовительные курсы и онлайн-трансляция. В 2019 году акция прошла в 1200 городах по всему миру, в нем приняли участие более 236 тыс. человек. Продолжение

Исключить возможность списывания в будущем году, не прибегая к толпе наблюдателей и металлодетекторам, организаторы решили, выбрав текст, который невозможно загуглить, специально написанный для "Тотального диктанта". Осталось только найти автора. Через общего знакомого студентам удалось добраться до Бориса Стругацкого. "Борис Натанович тогда сказал, что диктанты ненавидит и вообще диктатуру ни в каком виде не приемлет. Но все-таки согласился ответить на пару вопросов и разрешил нам использовать ответы в качестве текста диктанта. Мы спросили, что он думает о современном русском языке и современной русской литературе", — рассказывает директор фонда "Тотального диктанта" Ольга Ребковец. С тех пор каждый год текст диктанта пишет кто-то из современных русских писателей. Писатели Выбор автора диктанта — субъективное командное решение, на которое влияют популярность автора, шорт-листы литературных премий, топы читаемых книг и вкусы филологов, работающих в проекте, рассказывает председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов. Организаторы хотят познакомить аудиторию с авторами, которых любят сами, и показать ей разные грани литературного процесса. "У нас были писатели-женщины и писатели-мужчины; был детский писатель Андрей Усачев; были писатели, которые больше любят исторические темы, например Леонид Юзефович; были писатели-филологи и писатели, которым не чужда публицистика, например Дмитрий Быков. В следующем году будет Дмитрий Глуховский. Авторов, которые работают в тех же жанрах, что и он, — антиутопия и постапокалипсис, — у нас еще не было. И не то чтобы мы решили, что раз у нас такой чумовой 2020 год, то надо взять автора, который пишет на эти темы, просто так совпало", — говорит Владимир Пахомов.

"Я подумал, что раз уж апокалиптическая обстановка сама себя реализовала, то как-то размышлять и фантазировать на эту тему уже бессмысленно и не очень интересно. Мне хотелось, наоборот, что-то совершенно не фантастическое на этот раз предложить и даже не жанровое, не очень развлекательное, а просто какую-то живую историю. И история эта была вдохновлена некоторыми событиями, происходившими в моей семье, разговорами с моими близкими, то есть она такая, в общем, личная история, фантастического в ней ничего совершенно нет", — рассказал писатель. Этот текст диктанта организаторы решили экранизировать. Короткометражку "Обещание" участникам покажут прямо перед диктантом, а затем картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей. С каждым годом количество обязательств автора перед командой "Тотального диктанта" растет. Борис Стругацкий пообещал просто ответить на пару студенческих вопросов, а через год Дмитрий Быков поехал в Новосибирск, чтобы продиктовать собственный текст. В 2012 году Захар Прилепин должен был написать произведение из трех самостоятельных частей, поскольку к тому времени у диктанта появились три часовые зоны. В 2018 году Гузель Яхина согласилась продиктовать свой текст в столице "Тотального диктанта" и только спустя полгода подготовки узнала, что поедет во Владивосток. В 2019 году добавилась еще одна часовая зона — Северная и Южная Америка, и Павлу Басинскому пришлось написать уже четырехчастный текст. "В мае-июне мы договариваемся, в июле получаем текст и начинаем вместе с автором с ним работать. Это действительно плотное взаимодействие, мы живем с писателем целый год, а с Андреем Геласимовым даже полтора из-за переноса диктанта на октябрь из-за пандемии. Для писателя "Тотальный диктант" — это еще и публичные активности: пресс-конференции, интервью, диктовка и сопутствующие ей мероприятия", — объясняет Ольга Ребковец. Тексты Иногда авторы пишут тексты специально для диктанта, иногда — используют отрывки из еще неопубликованных книг. У Евгения Водолазкина это были фрагменты из "Авиатора", а у Гузель Яхиной — из романа "Дети мои". "В 2020 году Андрей Геласимов написал историю о Константине Циолковском. После диктанта было очень много запросов от участников о том, что они хотят, чтобы это стало книгой, чтобы это было рассказано в формате романа. И вот Андрей Геласимов ушел думать о том, чтобы написать эту книгу, хотя изначально это было отдельное произведение, именно текст диктанта", — рассказала Ольга Ребковец.

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"Тотальный диктант" никогда не предъявляет требований к теме и содержанию текста, писатели сами решают, о чем говорить с аудиторией: о природе языка, цифровой реальности, детстве и поездах, российских городах или жизни учителя словесности в Поволжье начала XX века... Правки, которые филологи с позволения автора вносят в текст, имеют обычно формальный характер. Части текста должны быть равны по объему (270–285 слов) и сложности, без труднопроизносимых оборотов, которые диктор не сможет выговорить, а участники — понять на слух. "С Евгением Водолазкиным была интересная история, когда у нас в одной части текста было слово "вполоборота", а в другой — "вполуха", и мы просили очень какое-то слово на это же правило добавить в третью часть. Но стилистически, художественно никакое такое слово не ложилось, и он отказался, — рассказывает Ольга Ребковец. — Потом мы видели дисбаланс в оценках, потому что одна орфографическая ошибка — это уже не "пять". Но последнее слово всегда, конечно, остается за автором". Неврожденная грамотность и другие неожиданности "Тотальный диктант" сильно сложнее, чем школьные диктанты. Школьный диктант — это всегда конкретная методическая задача. В Тотальном может встретиться все, что угодно, могут встретиться правила, которые не изучаются в школе, сложные словарные слова. Наши авторы пишут в первую очередь художественный текст, а уже во вторую — решают наши филологические задачи", — объясняет Владимир Пахомов. Организаторы говорят, что почти в каждом диктанте встречаются базовые правила, стабильно вызывающие трудности. Одна и две "н", "о-ё" после шипящих, раздельное и слитное написание "не", двоеточия, тире или прямая речь. Тем не менее угадать, что именно вызовет наибольшие трудности, бывает сложно. Среди неожиданных слов, в которых участники диктанта массово допускали ошибки, Ольга Ребковец назвала, например, слова "коммунизм" и "перрон", "стерлядь" и "коньяк", "философский" и "приемлемый".

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