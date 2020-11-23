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Пандемия COVID-19
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Попова рассказала, в каком возрасте люди чаще всего заражаются коронавирусом

Чаще всех болеют COVID-19 россияне в возрасте от 30 до 64 лет, утверждает глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что еще весной были подготовлены методические рекомендации, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики и позволяют обеспечить безопасные условия.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Попова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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