Попова рассказала, в каком возрасте люди чаще всего заражаются коронавирусом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что еще весной были подготовлены методические рекомендации, которые определяют порядок работы в различных отраслях экономики и позволяют обеспечить безопасные условия.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.