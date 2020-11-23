Адвокатская палата отказала в жалобе защитника Романа Широкова на своего оппонента

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Адвокатская палата Москвы отказалась возбуждать дисциплинарное дело по жалобе адвоката футболиста Романа Широкова Вадима Лялина на своего процессуального оппонента - защитника избитого арбитра Никиты Данченкова Александра Островского - за якобы использование уголовного дела для собственного пиара. Об этом ТАСС сообщила представитель адвокатской палаты Москвы Евгения Моткова.

"В возбуждении дисциплинарного производства отказано", - сообщила Моткова.

Лялин от комментариев по поводу решения по его жалобе отказался.

В свою очередь Островский сообщил ТАСС, что жалоба была безосновательна и обречена на такой конец. "Он [Лялин] обвинил меня в написании обращения в прокуратуру, которое подавал мой клиент строго в рамках закона. Он обжаловал действия прокурора Москвы, с которыми был не согласен. Я к этому не имел никакого отношения", - пояснил Островский.

В своей жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) Лялин указывал, что считает позицию Островского о привлечении Широкова по статье о покушении на убийство абсурдной, так как для этого нет никаких оснований. По его мнению, таким образом адвокат использовал дело в качестве саморекламы.