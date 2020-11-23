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Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

В ведомстве заявили, что компания не удаляет до 30% запрещенного в России контента
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании Google LLC. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России, - сказали в пресс-службе. - Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% опасного контента".

В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административного производства о повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного в части неисполнения обязанностей оператором поисковой системы.

В пресс-службе сообщили, что ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.

Компания не представила возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту неудаления из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией.

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