Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пиковые значения суточного показателя заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях. Об этом сообщила в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация в регионах, безусловно, разная и по интенсивности эпидпроцесса, и по мерам реагирования. Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Туве, Хакасии, Магаданской области, Архангельской области, Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", - сказала она.

За прошедшую неделю показатель репродукции вируса в целом по стране составлял единицу, практически не превышая ее, отметила Попова. "Доля субъектов с показателем RT (коэффициент распространения вируса - прим. ТАСС) менее или равно единице за прошедшие две недели [составила] 53 субъекта РФ. Однако самый высокий показатель распространенности и распространения дальнейших инфекционных процессов зарегистрирован в Республике Алтай, Еврейской автономной области, Вологодской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области, Пермском крае, Республике Крым и Ненецком автономно округе. Здесь надо обратить особое внимание на принятие всех мер", - заключила глава Роспотребнадзора.

Суточный показатель

По словам Поповой, суточный показатель распространения коронавируса на прошлой неделе составлял от 1,8 до 57,5 случая на 100 тыс. жителей.

"Разброс суточного показателя за прошедшую неделю был в интервале от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан до 57,5 в Республике Карелия. Ситуация в регионах, безусловно, разная", - отметила Попова.

Главный санитарный врач уточнила, что высокие показатели суточного прироста заболеваемости были зафиксированы также в республиках Алтай, Коми, Тыва, Хакасия, Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской, Магаданской, Архангельской, Псковской и Новгородской областях.