Кабмин направит 2,6 млрд рублей на создание медцентров в Псковской и Астраханской областях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделило более 1,8 млрд рублей на строительство двух многофункциональных медицинских центров в Астраханской области, а также еще свыше 870 млн рублей - на создание детского медцентра в Псковской области. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса пока остается сложной, поэтому одно из важнейших направлений работы - это создание новых многофункциональных медицинских центров.

"Два таких медицинских центра были открыты в середине сентября в Псковской области. Также в регионе есть потребность в создании детского центра для лечения различных инфекционных заболеваний, - отметил премьер. - Президент поддержал это предложение, и правительство выделило более 870 млн рублей на строительство многофункционального детского медицинского центра на 60 коек".

Еще более 1,8 млрд рублей направят на строительство двух медицинских центров в Астраханской области - по 100 коек каждый, добавил Мишустин. "Обращаю внимание: каждый раз регион получает не только здание с необходимой инфраструктурой, но и все необходимое для лечения пациентов оборудование, в том числе высокотехнологичное", - сказал глава российского кабмина.

Он напомнил, что многофункциональные медицинские центры "в ускоренном режиме, едва ли не круглые сутки, строят военнослужащие и гражданские специалисты Министерства обороны буквально по всей стране". "Всего в этом году было создано более двух десятков таких центров, - заметил премьер. - Это позволяет не только оперативно оказывать помощь больным с коронавирусом, но и повысить в целом уровень медицинского обслуживания людей в регионах".