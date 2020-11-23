Новгородская область получит 17 автомобилей для обеспечения выездной работы медиков

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Новые 17 автомобилей для обеспечения оперативного выезда медиков к пациентам с коронавирусом поступят в Новгородскую область до 7 декабря. Об этом сообщила в ходе заседания оперативного штаба и. о. первого заместителя министра здравоохранения региона Ирина Истомина, уточнив, что медики испытывают сложности из-за нехватки транспорта, привлекаются машины из соцучреждений и правительства региона.

"По неотложной службе мы работаем, сложности есть, недостаточно автотранспорта, поэтому привлекаем транспорт из социальных учреждений, и уже четыре машины правительства Новгородской области работают в наших учреждениях - в Центрального городской клинической больнице. Одна машина выделена специально для волонтеров, чтобы помогать развозить лекарства и три машины под неотложную помощь. Плюсом мы ждем поставку 17 машин, поставка ожидается до 7 декабря", - сказала Истомина.

Как уточняется в сообщении, опубликованном в понедельник региональным оперативным штабом, эти автомобили предназначены для медиков, которые будут выезжать к пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении.

Как ТАСС сообщали ранее в министерстве здравоохранения региона, Новгородской области выделили почти 100 млн рублей по распоряжению правительства РФ из резервного фонда на мероприятия по борьбе с коронавирусом: покупку автомобилей для медучреждений, оборудования для лабораторий, оснащение ковид-госпиталей.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируется более 100 случаев ежедневно, на 23 ноября суточный прирост составил 178 - максимальный показатель за все время пандемии. Весенний максимум (26 мая) составлял 89 случаев за сутки. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 10 426, число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 7 539, умер 91 пациент.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. С 18 ноября до середины декабря в Новгородской области для граждан старше 65 лет и неработающих жителей от 60 до 65 лет ввели режим обязательной самоизоляции, также сократили наполняемость залов киноцентров, театров до 25%.