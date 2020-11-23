Кабмин поддержал законопроект о повышении штрафов за неповиновение силовикам

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало с учетом замечаний законопроект депутата Дмитрия Вяткина, повышающий штрафы за неповиновение сотрудникам силовых структур. Об этом говорится в заключении кабмина на документ, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

Инициативой предлагается увеличить размер административных штрафов за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН. В частности, максимальный размер санкций для граждан за это может вырасти в четыре раза. Кроме того, законопроект устанавливает штрафы до 100 тыс. рублей за неправомерное спонсирование митингов. Правительство выступило за уточнение перечня лиц, которые не вправе финансировать их проведение. По мнению кабмина, необходимо запретить перечислять "не только денежные средства, но и наличные денежные средства и (или) иное имущество".

"Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в отзыве.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник депутатом Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").