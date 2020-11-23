Вологодской области выделили почти 2 млрд рублей на сбалансирование бюджета региона

ВОЛОГДА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области получило дополнительную помощь из федерального бюджета в объеме 1,957 млрд рублей на сбалансирование регионального бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации, вызванной пандемией. Средства будут направлены на решение первоочередных социальных задач, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Для поддержки регионов, наиболее пострадавших от экономического спада в период пандемии, президентом РФ было принято решение о выделении третьего транша финансовой поддержки регионам - 80 млрд рублей. Эти средства направлены в 39 регионов - тем субъектам РФ, где произошло существенное снижение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с прошлым годом. Сегодня утром в бюджет Вологодской области поступила дополнительная помощь из федерального бюджета в объеме 1,957 млрд рублей", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Всего в этом году региону оказана финансовая поддержка в объеме 6 млрд рублей, сообщил Кувшинников. "Эта дополнительная финансовая помощь позволит нам на конец года сбалансировать бюджет Вологодской области в условиях ухудшения экономической ситуации, вызванной коронавирусом. Позволит обеспечить выполнение всех обязательств, всех программ и проектов без привлечения банковских кредитов. Бюджетные кредиты мы тоже привлекать не собираемся", - подытожил губернатор.

Как сообщала в сентябре заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова, потери регионального бюджета в этом году оцениваются в 7 млрд рублей. При этом управление Федеральной налоговой службы по области оценило потери в 9,5 млрд рублей. Ожидается существенное снижение поступлений налога на прибыль, имущественных налогов и сборов от специальных налоговых режимов. Для выравнивания ситуации были приняты жесткие меры по оптимизации расходов, временно заблокированы расходы областной казны на 3 млрд рублей по объектам капитального строительства, по которым не было проектно-сметной документации.

На 23 ноября в области подтверждено 10 278 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 231 случай. Выздоровели 9 025 человек, умерли 90. Общая загруженность моногоспиталей региона составляет 77%.