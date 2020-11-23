В АТОР заявили, что россияне раскупили дорогие новогодние туры по внутренним направлениям

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне раскупили дорогие туры на новогодние праздники по популярным внутренним направлениям, заявила в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе радиостанции "Говорит Москва".

Бронирование новогодних туров по-прежнему идет медленнее, чем годом ранее, поскольку россияне боятся, что поездка может сорваться из-за их болезни или ограничений в регионе из-за пандемии, отметила эксперт. Сейчас динамика отстает от прошлогодней на 40%, указала она.

"При этом есть такая немного парадоксальная картина. Дорогие объекты размещения практически во всех основных востребованных регионах активно бронируются - кроме Краснодарского края, Шерегеша и Хибин это еще и Санкт-Петербург, Московская область, Алтай, Бурятия. Дорогие средства размещения были забронированы и раскуплены буквально в течение октября - ноября", - сказала Ломидзе.

Туроператоры считают, что пик бронирований на новогодние праздники придется на конец ноября - начало декабря, добавила она.

"Из тех регионов, которые бронируют на новогодний период, пока лидирует горнолыжный кластер Краснодарского края. Мы считаем, что в пятерку запрашиваемых также войдут другие горнолыжные курорты страны - это и Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области. Туда поставлены чартеры впервые за всю историю российского туризма, что позволит удешевить пакет, соответственно, будет востребовано у наших туристов", - отметила Ломидзе.