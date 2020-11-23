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Пандемия COVID-19

Ограничения в Петербурге и гости на Новый год. Главное о коронавирусе за 23 ноября

Санкт-Петербург
© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 2 114 502 случая заражения, из них новых — 25 173 (максимум за пандемию). За сутки умер 361 человек, за весь период — 36 540.
  • Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов.
  • В Петербурге ввели новые ограничения: самоизоляция для людей 65+, приостановка работы кафе и катков в торговых центрах и другие.
  • Пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной "Эпиваккорона" в рамках пострегистрационных испытаний. Вакцина поступит в гражданский оборот до конца этого года.
  • Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал россиян ограничить походы в гости на Новый год.
  • Пиковые значения суточного показателя заболеваемости на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
  • Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин, у него был диагностирован коронавирус.

Москва

  • Всего зафиксировано 560 579 случаев заражения, из них новых — 6866.
  • Ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 58,6 млн случаев заражения, умерли 1 388 068 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Средняя эффективность вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%, сообщает BBC.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью выздоровел после заражения.
Теги
Пандемия COVID-19
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