Ограничения в Петербурге и гости на Новый год. Главное о коронавирусе за 23 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 114 502 случая заражения, из них новых — 25 173 (максимум за пандемию). За сутки умер 361 человек, за весь период — 36 540.
- Вакцины от коронавируса включат в перечень жизненно необходимых препаратов.
- В Петербурге ввели новые ограничения: самоизоляция для людей 65+, приостановка работы кафе и катков в торговых центрах и другие.
- Пять добровольцев старше 60 лет привились вакциной "Эпиваккорона" в рамках пострегистрационных испытаний. Вакцина поступит в гражданский оборот до конца этого года.
- Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал россиян ограничить походы в гости на Новый год.
- Пиковые значения суточного показателя заболеваемости на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин, у него был диагностирован коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 560 579 случаев заражения, из них новых — 6866.
- Ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Мир
- Всего зафиксировано более 58,6 млн случаев заражения, умерли 1 388 068 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Средняя эффективность вакцины британско-шведской компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%, сообщает BBC.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью выздоровел после заражения.