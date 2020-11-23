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Пандемия COVID-19

В Пензенской области разработают программу реабилитации для перенесших коронавирус

По поручению главы региона, предложения по реабилитации должны подготовить до 15 декабря

ПЕНЗА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу реабилитации для переболевших ковидом. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"У некоторых людей, которые переболели коронавирусом и воспалением легких, остались последствия, которыми нужно заниматься. Нужно поправить здоровье людей после болезни. Нужно проработать региональную программу реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, включающую комплекс процедур и мероприятий", - отметил Белозерцев.

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Глава региона поручил до 15 декабря подготовить предложения по реабилитации таких пациентов. В частности, власти региона рассмотрят вопрос об использовании возможностей санаториев для восстановления граждан после тяжелой болезни.

В Пензенской области, по данным на 23 ноября, подтверждено 19 074 случая заражения коронавирусной инфекцией, 14 837 пациентов выписаны после выздоровления, 226 человек умерли.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия COVID-19
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