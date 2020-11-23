Суд 16 декабря рассмотрит просьбу об ужесточении надзора за Удальцовым из "Левого фронта"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы 16 декабря рассмотрит просьбу полиции об ужесточении административного надзора за координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд в понедельник провел подготовительную беседу в рамках дела и назначил слушание по существу на 10:00 мск 16 декабря, ", - сказала собеседница агентства.

Административный надзор был установлен в отношении Удальцова в октябре 2018 года сроком на три года. Полиция просит ужесточить его условия, обязав Удальцова находиться дома с 22:00 мск до 06:00 мск, а также запретить ему выезд в Московскую область и увеличить до четырех раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства.

Беспорядки на Болотной

Удальцов ранее был осужден в рамках так называемого болотного дела. Оно было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади столицы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. В тот день за противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали около 30 полицейских, еще несколько десятков человек были ранены. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал виновными координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева в попытке организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 года лишения свободы каждого в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде России, однако в марте 2015 года он оставил его в силе.

Согласно материалам следствия, Развозжаев, зная о проверке, проводимой в отношении него, решил скрыться от следственных органов России на территории Украины, однако позже вернулся в Москву из Киева на такси. Однако его защита утверждает, что его похитили на Украине и насильно доставили в Россию.