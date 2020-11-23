Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Введение дополнительных ограничительных мер в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции на федеральном уровне в настоящий момент не планируется. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - сообщили в штабе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация в России остается по-прежнему напряженной. В то же время в тех регионах, которые соблюдают рекомендации, ситуация улучшается.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.