На Кубани закупят 60 новых автомобилей скорой помощи для медучреждений региона

КРАСНОДАР, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края закупят 60 новых автомобилей скорой помощи для медучреждений региона на выделенные правительством РФ 204 млн рублей, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краю выделено почти 204 млн рублей на закупку 60 скорых. С этой просьбой мы обращались к Михаилу Мишустину в сентябре. В ближайшее время закупим 50 автомобилей класса "В", 10 - класса "С" и направим их в медучреждения края", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что на сегодняшний день в региональном автопарке скорой помощи 663 машины. Часть из них прослужила более пяти лет и нуждается в обновлении.

"Благодаря федеральной поддержке в этом году мы существенно улучшим автопарк. Хорошим дополнением в этой работе также стала помощь бизнесменов нашего региона, которые закупают и передают медикам новые машины", - отметил глава региона.

В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым пообещал помочь региону с приобретением дополнительных машин скорой помощи.