В Оренбургской области запретили массовое празднование Нового года

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области внесли изменения в указ о "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции", запретив массовые мероприятия в период празднования Нового года, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона в понедельник.

"Указом регулируются особенности празднования Нового года в условиях режима повышенной готовности. Запрещается проведение организованных массовых мероприятий в период новогодних праздников, в том числе открытие елок - как на улице, так и в помещениях, а также корпоративов и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах", - сказано в распространенном сообщении.

Согласно указу, в школах и детских садах встретить Новый год можно только при соблюдении определенных правил. Торжества допускаются в группах с постоянным составом и для школьников очной формы обучения. При проведении утренников исключается присутствие родителей, отмечается в документе.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 21 885 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 - за прошедшие сутки. Выздоровели 18 854 человека, умерли 183 пациента.