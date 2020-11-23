Рогозин требует взыскать 300 тыс. рублей с трех СМИ за ущерб деловой репутации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал иск к трем СМИ о защите чести и деловой репутации с требованием выплатить ему 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы, куда поступило исковое заявление Рогозина.

"Ответчиками проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Речь идет о статьях на сайте Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. Исковые требования следующие: признать сведения, содержащиеся на сайтах этих СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Рогозина Д. О. Обязать удалить сведения из интернета по вступлении решения в законную силу. Взыскать моральный вред в размере 300 тыс. рублей - по 100 тыс. рублей с каждого", - сказали в суде.

В свою очередь в Роскосмосе не стали комментировать иск. "Данный иск о защите чести и достоинства подан физическим лицом и не касается госкорпорации "Роскосмос", - подчеркнули в госкорпорации.