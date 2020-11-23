Мэр Тольятти поручил выявить предприятия, нарушившие норму по вредным выбросам в атмосферу

САМАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Тольятти Сергей Анташев поручил установить источники выбросов, из-за которых на прошлой неделе в городе три раза было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по аммиаку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории, на прошлой неделе в городе три раза были объявлены периоды неблагоприятных метеоусловий первой степени для всех источников выбросов. При этом два превышения ПДК по аммиаку было выявлено на стационарном посту № 4 в Комсомольске и одно - на посту № 2 в Центральном районе.

"Есть сигнал - выбросы по аммиаку. Наша задача посмотреть реестр предприятий, которые располагаются вблизи постов, определить, кто такие выбросы производит. И совместно с природоохранной прокуратурой и с экологическими общественными организациями выявить конкретные предприятия - кто превысил ПДК и стал источником отклонений по аммиаку", - сказал Анташев на аппаратном совещании в администрации Тольятти.

Отвечая на поручение мэра, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин отметил, что работа по установке источника выбросов уже началась. В организации, расположенные на территориях с повышенным ПДК, направлены письма с напоминанием о необходимости соблюдать режим выбросов. В Центральном районе среди таких предприятий Тольяттикаучук и КуйбышевАзот, в Комсомольском - Тольяттиазот и Автоград-водоканал (очистные сооружения). Кроме того, администрация попросила Росприроднадзор и Роспотребнадзор усилить контроль за соблюдением предприятиями графика выбросов во время неблагоприятных метеоусловий.