Правительство Черногории ужесточило условия комендантского часа

БЕЛГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Черногории приняло решение ужесточить условия комендантского часа. Как сообщила пресс-служба кабмина страны в понедельник, с 25 ноября комендантский час будет начинаться не с 21:00, а с 19:00 и продолжаться до 05:00.

"Из-за исключительно сложной эпидемиологической ситуации Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов с 07:00 утра до 18:00 вечера и продлить запрет покидать жилища (комендантский час) с 19:00 до 05:00. Меры вступают в силу с 25 ноября до 8 декабря", - говорится в сообщении кабмина.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения. В среднем по стране число заразившихся на 100 тыс. человек приближается к отметке в 4 тыс., что является одним из худших показателей в Европе.

Власти Черногории позже всех в Европе сообщили о выявлении в стране заразившихся коронавирусом. 25 мая, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над инфекцией, объявив страну "зоной, свободной от коронавируса". Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, собирающихся посетить Черногорию, учитывать при планировании поездки введенный в этой стране с 21 июля всеобщий режим эпидемии коронавируса.