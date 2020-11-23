Парад Дедов Морозов пройдет в Калуге 12 декабря по проекту "Новогодняя столица России"

ТАСС, 23 ноября. Гости и жители Калуги смогут принять участие в параде Дедов Морозов и Снегурочек, который пройдет 12 декабря в рамках праздничных мероприятий проекта "Калуга - новогодняя столица России". Об этом сообщается в Telegram-канале этого проекта.

"12 декабря впервые в Калуге состоится парад Дедов Морозов и Снегурочек. Его участники пройдут по центральным улицам города. Подробный маршрут указан на афише", - говорится в сообщении. Поучаствовать в шествии может любой желающий. Достаточно нарядиться в костюм Деда Мороза или Снегурочки. Акция начнется в 16:00 мск на площади Победы. После парада на площади Старый торг состоится торжественное открытие проекта "Калуга - новогодняя столица России".

Бронь в отелях и гостиницах Калуги достигла 30% на все даты празднования до 9 января. Гостей ждет открытие резиденции калужского Деда Мороза, на сцене нового парка пройдет большое арктическое шоу, состоятся два гастрономических фестиваля.

12 ноября глава региона Владислав Шапша сообщил ТАСС, что праздничные мероприятия в Калуге состоятся, несмотря на пандемию коронавируса. Если торжества внутри помещений придется ограничить в связи с эпидемиологической обстановкой, праздник пройдет на свежем воздухе.

В Калужской области действует третий этап снятия ограничений. В регионе с ограничениями открыты кафе и рестораны, крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 14 999 человек, выздоровели 12 104 человека, 105 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли, за сутки коронавирус подтвердился у 141 жителя региона.

Новогодняя столица России

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. При этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. 9 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.