Центр управления регионом приступил к работе в Чувашии

ТАСС, 23 ноября. Власти Чувашии в понедельник открыли Центр управления регионом (ЦУР) для работы с обращениями граждан. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Руководитель администрации главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов на открытии ЦУР отметил, что система работы с обращениями и сообщениями граждан получит новый импульс к развитию, будет способствовать улучшению качества онлайн- и офлайн-коммуникаций органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления с жителями республики, приведет к разработке и запуску новых цифровых сервисов, оперативному выявлению конфликтных ситуаций, кризисов и ошибок при коммуникации с жителями республики", - отмечается в сообщении.

В центре будет работать так называемая тепловая карта, которая в режиме реального времени будет отображать картину существующих в республике системных проблем муниципальных образований. "Это позволит более эффективно анализировать и предлагать комплексные решения. Таким образом, одним из основных принципов работы Центра управления регионом Чувашской Республики станет предотвращение прогнозируемых проблемных ситуаций", - говорится в сообщении.

Администрация главы Чувашии будет координировать деятельность центра. Базовой платформой для работы ЦУР стала федеральная аналитическая система "Инцидент менеджмент". За два года существования системы через нее было отработано более 25 тыс. запросов от жителей республики. В месяц это около 1,5 тыс. сообщений. Среднее время ожидания ответа составляет 3 часа 20 минут.

Центры управления регионом создаются во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. Глава Чувашии Олег Николаев утвердил новую структуру своим распоряжением 28 сентября. В задачи ЦУРа входит координация работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по мониторингу и обработке обращений, поступающих от жителей Чувашии из разных открытых источников. После этого их оперативно передают на рассмотрение профильным органам власти для принятия решения.