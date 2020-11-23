В Петербурге увеличат мощности лабораторий для тестирования на коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Мощности лабораторий для тестирования на коронавирус в Санкт-Петербурге увеличится на 8 тыс. тестов в сутки. Об этом сообщил в понедельник губернатор города Александр Беглов во время еженедельного радиообращения на "Радио России".

"Планируем проводить больше анализов на COVID-19. В больнице № 26, в Елизаветинской и в НИИ Скорой помощи готовятся к открытию новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-диагностику. Мощность каждой - 300 тестов в день. Выделили из бюджета более 34 млн рублей на дооснащение пяти лабораторий в районах города, сейчас закупаем оборудование. Еще 100 млн рублей выделили районным лабораториям на закупку тест-систем и трем стационарам - на выявление антигена. Суммарная мощность всех лабораторий увеличится на 8 тыс. тестов в сутки", - сообщил губернатор.

Он отметил, что охват тестированием не снижается. По данным городского штаба, медицинские учреждения Петербурга в день обследуют на коронавирус порядка 30-40 тыс. человек. Сообщалось также о планах перевести лаборатории на круглосуточный режим работы.

По последним данным, в Петербурге выявили 100 864 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 58 488 человек, умерли 4 973. За последние сутки в городе выявили 2 926 случая заражения - максимум за время пандемии.