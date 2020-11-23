В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения для физлиц-иноагентов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации в понедельник внесла в нижнюю палату законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах, в том числе о физических лицах-иноагентах. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, "распространение информации о физическом лице - иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Штрафы для физических лиц-иноагентов за нарушение правил предоставления информации о себе тоже могут составить до 50 тыс. рублей. Если общественное объединение - иноагент распространяет материалы без маркировки, то штраф может составить до 300 тыс. рублей.