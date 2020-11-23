В Адыгее проведут фестиваль традиций и творчества малочисленных народов Кавказа

МАЙКОП, 23 ноября. /ТАСС/. Фестиваль традиций и творчества малочисленных народов Кавказа "Очаг Единения и согласия" впервые пройдет в Майкопе в онлайн формате 26-27 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба министерства культуры республики.

"Впервые в Майкопе пройдет фестиваль традиций и творчества малочисленных народов Кавказа, участниками которого станут любительские коллективы и отдельные исполнители фольклорно-этнографического и других традиционных направлений творчества, представители национально-культурных объединений восьми регионов Юга России. Из-за пандемии коронавируса фестиваль состоится в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Свои традиции и творчество представят представители Дагестана - аварцы, табасаранцы, Карачаево-Черкесии - абазины, черкесы, Северной Осетии - Алании - осетины, Астраханской области - татары, ногайцы, Волгоградской области - грузины, Ставропольского края - туркмены, Кубани - шапсуги, а также Адыгеи.

Помимо выступлений, в программе фестиваля запланированы и мастер-классы, круглый стол по проблеме совершенствования государственной системы поддержки народного творчества и этнокультурного развития народов России, который проведут на платформе ZOOM. Видеоролики с номерами талантливых исполнителей, мастер-классы и круглый стол будут представлены в YouTube-канале фестиваля, а также Центра народной культуры республики, всех цифровых ресурсах - Instagram, Facebook, "ВКонтакте", уточнили в центре.

Организаторами фестиваля, проводимого для сохранения многонационального культурного наследия России, укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, создания условий для развития творческого потенциала малочисленных народов страны, выступают Министерство культуры Адыгеи, Центр народной культуры республики при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК "Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова".