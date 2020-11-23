Правительство поддержало штрафы за нарушение норм для физлиц-иноагентов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство в целом поддержало поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение штрафов за нарушение законодательства о физических лицах и незарегистрированных организациях, выполняющих функцию иностранных агентов. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, комментируя внесение в нижнюю палату пакета соответствующих поправок в КоАП.

"Законопроект в целом поддержан правительством Российской Федерации", - проинформировал он.

Документ, о котором идет речь, был внесен в понедельник в Госдуму группой сенаторов и депутатов, в том числе Пискаревым.

Он пояснил, что данная инициатива входит в пакет законопроектов, одобренный на прошлой неделе комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и аналогичной профильной комиссией Совета Федерации. "Мы предложили распространить требования, применяемые в отношении НКО - иностранных агентов, на деятельность физических лиц и незарегистрированных общественных объединений, которые участвуют в политической жизни России с использованием зарубежного финансирования", - напомнил Пискарев, который также возглавляет думскую комиссию.

По его словам, законопроект "устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех из них, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту".

Согласно действующим правилам, поправки в КоАП должны обязательно получать отзыв правительства РФ.