Губернатор Вологодской области потребовал создать резервы для жизнеобеспечения в непогоду

ВОЛОГДА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил создать резервные мощности для обеспечения муниципалитетов электроэнергией, теплом и водой на период аварий из-за непогоды. Количество таких инцидентов только возрастает, сказал глава региона в понедельник.

"Нам нужно разработать резервные источники для работы всех систем жизнеобеспечения на период аварий из-за непогоды. А они будут - у нас стремительно меняются погодные условия - шквалистый ветер, очень сильные осадки, ледяной дождь, который еще несколько лет назад мы даже представить себе не могли, что он может так рвать линии электропередачи. Поэтому в каждом муниципалитете должен быть запас всего необходимого для устойчивой работы систем жизнеобеспечения социальных объектов. Должны быть дизель-генераторы на всех жизненно важных объектах. Давайте реагировать не только на инциденты, но и работать по их предупреждению", - поручил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Один из недавних инцидентов произошел в поселке Шексне, напомнила руководитель департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования региона Евгения Мазанова. Так, 18 ноября в 23:35 из-за сильного ветра и налипания мокрого снега на ЛЭП произошло аварийное отключение 27 трансформаторных подстанций, около 10 тыс. человек остались без электричества. Доставили четыре дизель-генератора, большую часть потребителей подключили к вечеру следующего дня, полностью завершили подключение 19 ноября в 23:00.

Проверки после ЧП в Вологде

Губернатор также поручил провести внеплановые проверки котельных во всех муниципалитетах области после ЧП 20 ноября со взрывом котла и обрушением дымовой трубы на одной из котельных в Вологде. "Впереди зима, нам нужно держать в резерве тепловые мощности на всех котельных во всех муниципалитетах. Прошу посмотреть все технические возможности резервных источников на всех котельных, которые подают тепло и горячую воду в жилые дома и социальные объекты. Запускайте внеплановые проверки котельных, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию резервные мощности, где это потребуется", - поручил глава региона.

Как напомнил мэр Вологды Сергей Воропанов, утром 20 ноября произошел взрыв котла и обрушение 80-метровой кирпичной дымовой трубы на ООО "Западная котельная", расположенной на территории Вологодского подшипникового завода, она обеспечивает теплом и горячей водой большой микрорайон Вологды. Кровля котельной разрушена на площади 144 кв. м, возгорания не последовало. По данным ГУ МЧС по региону, в зону отключения попали более 41 тыс. жителей города - 294 многоквартирных дома, 32 социальных объекта, 95 административных зданий.

"После завершения аварийно-восстановительных мероприятий в 12:30 того же дня резервный котел был запущен в работу и подключен к системе, продолжилась подача тепла. Около 22 часов теплоснабжение было полностью восстановлено. С 20 ноября и по настоящее время идет демонтаж разрушенных конструкций, расчистка территории и ремонт кровли", - проинформировал мэр Вологды.