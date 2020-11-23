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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что новости о разработке вакцин вселяют надежду на победу над COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что есть надежда на то, что вакцины в сочетании с другими мерами в области общественного здравоохранения помогут положить конец пандемии

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поступающие в последнее время позитивные новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вселяют реальную надежду на победу над пандемией заболевания COVID-19. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного туннеля становится ярче", - сказал он. "Сейчас имеется реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

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Пандемия COVID-19
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