Умерла журналистка и правозащитница Лидия Графова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Журналистка и правозащитница Лидия Графова умерла в понедельник на 83-м году жизни в Москве, сообщил в своем Twitter экс-глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Не стало Лидии Графовой, замечательного журналиста и правозащитника. Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память", - написал Федотов.

Лидия Графова на протяжении 19 лет работала в газете "Комсомольская правда" и 25 лет в "Литературной газете", сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР). Графова являлась соучредителем общественной организации "Гражданское содействие", она также создала Международное общественное движение "Форум переселенческих организаций" и основала журнал "Миграция, XXI век", главным редактором которого являлась. Награждена премией "Золотое перо России", лауреат конкурса СЖР в номинации "За защиту человека".