Экс-министр экономики Абхазии опроверг данные о причастности к майнингу криптовалюты

СУХУМ, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты и вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба назвал ложной информацию, распространенную в социальных сетях, о том, что он занимается майнингом криптовалюты. Об этом говорится в его обращении к генеральному прокурору Адгуру Агрбе и врио председателя Службы госбезопасности Абхазии Роберту Киут, распространенному в понедельник в СМИ.

В понедельник анонимные пользователи распространили в социальных сетях информацию о том, что в приграничном Галском районе у Ардзинбы, который в настоящее время руководит оппозиционным "Абхазским народным движением", есть один из крупнейших майнинг-комплексов в стране.

"В связи с тем, что в социальных сетях активно распространяется информация о том, что якобы я являюсь владельцем или имею прямое или косвенное отношение к бизнесу по майнингу криптовалют, прошу вас провести открытую проверку данной информации и сообщить широкой общественности о ее результатах. Вместе с тем прошу привлечь к ответственности лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к распространению в отношении меня заведомо ложной информации", - говорится в обращении Ардзинбы.

В связи с большими нагрузками на электросети, вызванными незаконными подключениями, в республике образовался дефицит электроэнергии. С 15 ноября в Абхазии ввели веерные отключения электричества по четыре часа в сутки. В этой связи в понедельник парламент Абхазии принял постановление, в котором кабинету министров рекомендовано запретить ввоз на территорию республики оборудования для майнинга криптовалюты, осуществление деятельности по майнингу с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС. Ремонт единственной ГЭС в республике планируется с февраля по май 2021 года.