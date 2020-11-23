Власти Чувашии запретили фуд-кортам обслуживать посетителей с 24 ноября

ТАСС, 23 ноября. Фуд-корты в Чувашии с 24 ноября прекратят обслуживать посетителей, за исключением работы на вынос и доставки готовых блюд. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале органов власти республики.

"Недопущение оказания услуг общественного питания на территориях фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов", - отмечается в сообщении. Указ вступает в силу с 24 ноября 2020 года.

Документ также устанавливает дистанционное обучение в период с 24 ноября по 5 декабря включительно для учеников 9-11 классов общеобразовательных организаций в Чебоксарах и Новочебоксарске. Это также касается учреждений дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и вузов на территории Чувашии.

Ранее на еженедельном заседании с членами правительства, которое прошло в режиме видео- конференцсвязи, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что учеников 9-11 классов и студентов вузов и техникумов с 24 ноября планируется перевести на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Специалисты считают, что это позволит сократить число контактов среди этих возрастных групп. По словам главы Чувашии, решение может быть скорректировано в течение недели с учетом эпидемиологической ситуации.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике выявлено 11 387 случаев коронавируса. Выздоровел 10 171 человек, умер 221 пациент с подтвержденной инфекцией.