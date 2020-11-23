МВД будет блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без решения суда

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МВД России будет блокировать во внесудебном порядке банковские счета подозреваемых в причастности к наркоторговле. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

"Стратегией предусматривается принятие нормативной базы по введению внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности", - говорится в документе. Там также отмечается необходимость усиления контроля над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежа.

Кроме этого, новая антинаркотическая стратегия предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых, противодействие пропаганде наркотиков, духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование единой информационной системы наркологической службы.