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МВД будет блокировать счета подозреваемых в наркоторговле без решения суда

Новая антинаркотическая стратегия предусматривает, в частности, усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых и противодействие пропаганде наркотиков
© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. МВД России будет блокировать во внесудебном порядке банковские счета подозреваемых в причастности к наркоторговле. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года.

"Стратегией предусматривается принятие нормативной базы по введению внесудебного механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности", - говорится в документе. Там также отмечается необходимость усиления контроля над финансовыми операциями по внесению денежных средств на банковские счета и электронные средства платежа.

Кроме этого, новая антинаркотическая стратегия предусматривает усиление контроля над финансовыми операциями, отказ от заместительной терапии для наркозависимых, противодействие пропаганде наркотиков, духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование единой информационной системы наркологической службы.

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