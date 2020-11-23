ВОЗ планирует завершить оценку вакцины AstraZeneca к началу 2021 года

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает завершить оценку вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca к началу следующего года. Об этом заявила в понедельник на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

"Мы уже провели ряд обсуждений с AstraZeneca и ждем получения дополнительных данных, - отметила она. - На данный момент результаты представляются позитивными. Мы должны завершить оценку в начале следующего года".

Со своей стороны главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан обратила внимание, что организация уже запускает механизм предварительной квалификации вакцины. "Нам нужно дождаться результатов относительно эффективности и безопасности", - подчеркнула она. По словам эксперта, одним из главных преимуществ данной вакцины является то, что она может храниться в холодильнике. "Хочется надеется, что таких теплоустойчивых вакцин будет больше, - сказала Сваминатан. - Мы нуждаемся в разнообразии вакцин".

Опубликованные в понедельник предварительные результаты клинических исследований вакцины, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии, показывают, что средняя эффективность вакцины составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, увеличенную дозу препарата.

Плюсами вакцины разработчики называют ее эффективность, отсутствие случаев госпитализации участников исследования или развития у них тяжелых форм заболевания, а также отсутствие необходимости транспортировать и хранить ее очень низких температурах. По информации AstraZeneca, препарат можно держать в обычном холодильнике при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию в течение до полугода.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. По информации Российского фонда прямых инвестиций, эффективность российской вакцины составляла 92%.