Жители Чувашии смогут получить результаты теста на коронавирус без визита к врачу

ТАСС, 23 ноября. Систему информирования пациентов о результатах тестов на коронавирус создадут в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства республики.

"В ближайшее время в Чувашии заработает система оперативного информирования о результатах теста на COVID-19. При заборе материала на исследование медработники будут уточнять способ оповещения: смс-сообщение, на электронную почту или по звонку", - отмечается в сообщении.

Система позволит пациенту получить результаты теста непосредственно из лаборатории, без визита к врачу. Предполагается, что с момента поступления биоматериала в лабораторию и до получения пациентом результатов пройдет не более 48 часов. Продукт разработан Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии совместно с министерством здравоохранения республики.

По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, программный проект будет готов 27 ноября. "В больницах и лабораториях он будет реализован практически сразу после прохождения тестового режима", - процитировали Степанова в пресс-службе.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике выявлено 11 387 случаев коронавируса. Выздоровел 10 171 человек, умер 221 пациент с подтвержденной инфекцией.