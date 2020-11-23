ОНК Москвы поддержала закон о размещении разных категорий осужденных в колониях-поселениях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, подписанные в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным, не приведут к популяризации и распространению тюремной субкультуры, но позволят заключенным более плотно общаться с семьей в ходе исполнения наказания. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

"Некоторые граждане опасаются, что, согласно новому закону, в одной колонии-поселения из-за совместного содержания ранее отбывавших с так называемыми "первоходами" возможно распространение тюремной культуры, но в учреждениях данного типа маловероятно влияние криминальных элементов, так как при проявлении признаков несоблюдения правил внутреннего распорядка, нарушителям может быть ужесточен режим с колонии-поселения на общий, с дальнейшим этапированием заключенного в соответствующее учреждение", - сказал он.

Волков подчеркнул, что новая поправка даст заключенным возможность более плотного общения с родителями, детьми, женами. "Это дает человеку желание и надежду на восстановление нормального жизненного уклада, отказа от преступной деятельности в дальнейшем. Хочу напомнить, что уровень рецидивной преступности достаточно высок, и данная мера, на мой взгляд, поможет его снизить", - сказал глава ОНК.

По словам Волкова, данная норма окажет положительную роль в недопущении распространения тюремной культуры среди заключенных и даст возможность встать на путь исправления огромному количеству граждан, ведь этот закон предусматривает то, что только при надлежащем поведении, отсутствии взысканий, осужденный может рассчитывать на смягчение режима, то есть эта мера скорее служит в качестве поощрения за стремление к исправлению и социализации человека.

"Наше общество идет к гуманизации, это замечательно. Те, кто стремится к исправлению и желает стать частью общества, не пропагандируя тюремную культуру, благодаря новому закону, смогут рассчитывать на смягчение режима отбывания наказания, налаживать социальные связи, проводить больше времени с семьей", - заключил Волков.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон, вносящий поправки в ст. 128 УИК РФ, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и осужденных впервые, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сейчас в колониях-поселениях осужденные за преступления по неосторожности и ранее не отбывавшие наказание, а также те, кто впервые осужден за умышленные преступления небольшой или средней тяжести, отбывают наказание отдельно от лиц, осужденных за преступления по неосторожности, ранее отбывавших наказание, и положительно характеризующихся осужденных, которых перевели из колоний общего и строгого режимом. Новая поправка позволяет содержать обе группы осужденных в одном исправительном учреждении при условии их раздельного проживания и трудоустройства.