За сутки в мире зарегистрировали более 542 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 58,42 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 542 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 7,8 тыс., превысив 1,38 млн.

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По состоянию на 19:02 мск 23 ноября в ВОЗ поступили сведения о 58 425 681 инфицированном и 1 385 218 умерших. Число заразившихся возросло на 542 757, умерших - на 7 825.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 667 123 инфицированных, а смертей - 17 апреля (12 432 летальных исхода). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (251 823), на втором месте Европа (189 511), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 986).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 11 972 556. Далее следуют Индия (9 139 865), Бразилия (6 052 786), Россия (2 114 502), Франция (2 102 510), Испания (1 556 730), Великобритания (1 512 049), Италия (1 408 868), Аргентина (1 366 182), Колумбия (1 240 493), Мексика (1 032 688) и Перу (948 081).