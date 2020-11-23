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В РПЦ призвали разрешить врачам отказываться от проведения абортов по религиозным мотивам

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил вывести аборты из системы ОМС и создать специальные учреждения для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Врачи должны иметь право на отказ от проведения аборта по религиозным убеждениям, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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"Врачи, которые в соответствии со своими религиозными воззрениями или внутренними убеждениями не желают совершать операции по искусственному прерыванию беременности, должны иметь возможность не производить их. Многократно Патриарх Кирилл и многие представители Церкви призывали также и к выведению абортов из ОМС", - написал он в понедельник в своем канале в Telegram.

Таким образом Легойда прокомментировал предложение главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олега Аполихина, высказанное в интервью радиостанции "Говорит Москва", о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании специальных учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения.

"[Профессор Аполихин] сказал, что нужно вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). <...> Он также призвал делать такие операции не в медицинских учреждениях, а в специализированных, как это было раньше. И не руками врачей, поскольку это не медицинская помощь, а усилиями особых специалистов - с медицинским образованием. Профессор Аполихин также отметил, что многие врачи не хотят делать аборты и у них должно быть право выбора. К сожалению, многие журналисты предпочли из серьезного, обстоятельного и профессионального разговора на важную тему сделать "сенсационную" новость, резко заострив тему на абортариях и их возможном включении в структуру ФСИН", - написал Легойда.

Ранее он высказывался в пользу присоединения России к Декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Декларация была подписана 22 октября США и рядом других стран. Одна из главных целей декларации - подтверждение того, что международного права на аборт не существует.

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РоссияЛегойда, Владимир Романович
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