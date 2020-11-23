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Пандемия COVID-19

Минцифры запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего, утверждает разработчик приложения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги.COVID трекер", которое позволяет отслеживать социальные контакты больных коронавирусной инфекцией, стало доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play.

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Согласно информации со страницы приложения в Google Play, с помощью приложения устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google.

"Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели", - говорится в описании.

Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего, утверждает разработчик приложения.

Отмечается, что приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ. Разработчиком числится Минцифры РФ - этот же разработчик указан для официального приложения портала госуслуг и приложения для оформления цифровых пропусков "Госуслуги СТОП Коронавирус".

В середине ноября Минцифры заявило, что разрабатывает новое приложение, которое поможет пользователям в России добровольно сообщить о том, что они заболели коронавирусом. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Приложение не требует регистрации, его установка, как и информирование о факте заболевания, - дело добровольное, сообщал министр.

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РоссияПандемия COVID-19
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